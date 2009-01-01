ВСУ прилагают неимоверные усилия для сдерживания агрессии России — Порошенко

Защитники Украины демонстрируют хорошую боевую выучку, отметил президент.

Петр Порошенко и военные УНИАН

Президентзаявил, чтои другие силовые структуры Украины прилагают неимоверные усилия, чтобы сдерживать

Об этом он рассказал, выступая в Житомирской области перед украинскими бойцами на территории военного аэродрома "Озерное", пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что ВСУ "в полной мере могут дать и дают достойный отпор врагу".

"Украинские воины демонстрируют хорошую боевую выучку, мгновенное и эффективное реагирование на атаки диверсионно-разведывательных групп и банд боевиков", — добавил Порошенко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что сегодня армия Украины становится одной из самых боеспособных в Европе, наши защитники — "достойные наследники духовных ценностей и продолжатели славных деяний предков".