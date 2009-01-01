"Вы собирали эти земли, чтобы ими разбрасываться?". Порошенко ответил на предложение "сдать" Донбасс

Президент заявил, что Украина соблюдает Минские соглашения, как бы трудно это ни давалось.
Об этом он заявил во время выступления в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.
"Как ни досадно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы... которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Которые говорят вести себя с жителями оккупированных районов так, будто они уже и не являются нашими гражданами, и их судьба нас не волнует", — сказал Порошенко.
"Хочу передать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, вы приложили усилия к тому, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия стопроцентно, и это уже доказано, к миру не приведет. Цель России не Донецк и Луганск, цель России — это вся Украины, а не только Крым и Севастополь", — добавил президент.
Кроме того, Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.
"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, — сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", — заявил Порошенко.
"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", — добавил президент.
Порошенко также заявил, что Украина соблюдает Минские соглашения, как бы трудно это ни давалось.
"Мы соблюдаем Минские соглашения, как бы трудно нам это ни давалось, — что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира... против агрессора России. Но при этом мы не уступили ни одной принципиальной позиции", — заявил Порошенко.
Он подчеркнул, что украинские бойцы на Донбассе воюют не за возвращение территорий, а за всю соборную Украину.
"В последние годы в дни государственных праздников мы не только вспоминаем выдающихся исторических деятелей, но и поклоняемся памяти современных украинских победителей — героев Небесной Сотни и героев войны за независимость в борьбе с российским агрессором", — сказал он.
"Наши герои воюют на востоке не за возвращение территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки, села Гремяч Черниговской области, до южного пункт Форос, что в украинском Крыму. От самого западного села Соломоново, что на Закарпатье, до самой восточной Ранней Зари на Луганщине", — добавил он.
"Погибшие герои пожертвовали самым ценным — своими жизнями", — подчеркнул президент.
Порошенко также поздравил украинцев с Днем Соборности.
"Поздравляю с Днем Соборности присутствующих здесь высокопоставленных гостей, весь украинский народ, всех украинцев в диаспоре", — подчеркнул он.
Президент напомнил, что 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве было торжественно провозглашено объединение в единую соборную Украину двух государственных образований, появившихся на обломках разных империй.
"Соборное воссоединение, или как тогда его назвали — злука, проросло из национально-освободительной борьбы украинского народа, исторически длительного движения украинцев к созданию собственного государства. Из мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность", —заявил глава государства.
"Хотя государственное объединение УНР и ЗУНР в 1919 году состоялось лишь символически, оно имело решающее значение для утверждения Украинского соборного суверенного государства в нынешних границах. Оно обозначило географические, политические и идентификационные контуры единой Украины. Соборность осталась сильной, животворящей идеей, переданной потомкам. Поэтому мы так торжественно отмечаем этот день", — заявил Порошенко.
"Соборность, как я уже говорил ранее, это — неделимое целое из всех украинских земель, которые некогда принадлежали разным империям, а теперь - объединены в независимое европейское Украинское государство. Соборность не только общая территория. Это и духовное единство, общие ценности, общие идеалы, устремления. Это большая крепкая семья всех граждан Украины", — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что пока не видит другого мирного пути освободить Донбасс, кроме как временно сдать Крым.