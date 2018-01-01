Вятрович назвал число актов вандализма против украинских памятников в Польше

В 2017 году произошло 4 акта осквернения польских памятников в Украине.

Глава УИНП рассказал об актах вандализма в Польше Главред

В период с 2014 по 2017 года в Польше произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах, сообщил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович

"С 2014 до 2017 там произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе — на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятники не восстановили, власть не осудила вандализма", — написал Вятрович в Facebook.

Он подчеркнул, что в 2017 году произошло 4 акта осквернения польских памятников в Украине.

"Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политических сил (включая националистические). В итоге все 4 места (в том числе нелегализованые) восстановлены усилиями украинской стороны", — отметил историк.

Напомним, ранее Вятрович назвал главную мишень польского "антибандеровского" закона.