Вятрович назвал главную мишень польского "антибандеровского" закона

Власти Польши хотят создать для украинцев атмосферу страха, полагает директор Украинского института национальной памяти.

Скандальный польский закон можно очень широко применять, отметил Владимир Вятрович Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что главной мишенью одобренного в Польше так называемого "антибандеровского" закона являются живущие в стране украинцы.

Закон выписан таким образом, что применять его можно очень широко, рассказал управленец в интервью "Обозревателю".

"… мне кажется, что его главной мишенью являются украинцы, которые сейчас живут в Польше — около миллиона человек", — отметил собеседник.

По его словам, именно о них в пояснительной записке документа "говорится, что эти люди, оказывается, могут быть носителями опасной "бандеровской идеологии". "Так, цель этого закона — создать для украинцев атмосферу страха, чтобы они боялись даже признаться в своей национальности, в своей принадлежности к Украине", — добавил Вятрович.

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Позже документ одобрил президент государства Анджей Дуда.

В Украине, США и ряде других стран мира негативно восприняли закон. Верховная Рада ответила на него — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.