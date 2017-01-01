Вятрович прокомментировал речь Дуды: об Украине и украинцах – ни слова

Дуда проигнорировал все обращения украинской власти, говорит Вятрович.

Анджей Дуда. Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении по поводу подписания закона об Институте национальной памяти ни разу не вспомнил про Украину.

Об этом написал директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович в своем Facebook .

"Стратегическое партнерство? Президент Польши подписал новый закон об ИНП. Обращение МИД, парламента и президента Украины (Петра Порошенко. – ред.) проигнорированы. В выступлении Анджея Дуды, во время которого он обосновывал свое решение, об Украине и украинцах – ни слова", – подчеркнул Вятрович.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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