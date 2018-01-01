Вятрович рассказал, зачем полякам строить образ "страшной бандеровской Украины"

Россия может предложить Польше некую глобальную игру, полагает Владимир Вятрович.

Возможно, на евроскептицизме властей Польши сыграет Россия, считает Владимир Вятрович Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что в Польше политики могут строить образ "страшной бандеровской Украины" для подготовки своего населения к перезагрузке отношений с Российской Федерацией.

Нынешняя польская власть неоднократно высказывала свои евроскептические заявления о том, что Польша, которую они видят, амбициозная Польша, не видит возможностей развить свои возможности в ЕС, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Но, наверное, одним из самых логичных объяснений, зачем происходит эта эскалация польско-украинских отношений и ситуации как раз со стороны польских политиков, зачем строится образ "страшной бандеровской Украины" — самым простым и вероятным объяснением является подготовка польского населения к перезагрузке отношений с Россией", — отметил собеседник.

По его словам, "возможно, на этом евроскептицизме опять же сыграет Россия, которая может предложить некую глобальную игру, игру на глобальном уровне для Польши".

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Документ вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.