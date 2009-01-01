Выборы без выбора, или В чем интрига президентской гонки в России

Эксперты рассказали "Главреду", есть ли кандидаты, имеющие реальные шансы заменить Путина на должности президента РФ.

Reuters

До старта президентской кампании в Российской Федерации остается не так уж много времени — как сообщала секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, он будет объявлен в промежуток с 7 по 17 декабря. Однако на данный момент лишь единицы российских политиков заявили о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые должны состояться 18 марта 2018 года, и немногие из них будут допущены к участию в выборах.

А главное — о своих намерениях и планах пока что молчит ныне действующий президент и "кандидат №1" Владимир Путин. Ранее в Кремле сообщали, что он публично объявит о своем согласии пойти на новый срок в ноябре.

Что касается других кандидатов на первую должность в государстве, то о своих президентских амбициях заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, говорил, что "думает об этом", председатель КПРФ Геннадий Зюганов и другие. В том числе своего участия в выборах не исключал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Однако сюрпризом стало официальное заявление телеведущей Ксении Собчак, объявившей о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ. При этом она отметила, что если кандидатом также зарегистрируют оппозиционера Алексея Навального, то она снимет свою кандидатуру, чтобы "не разбивать единый демократический фронт".

Однако опрошенные "Главредом" эксперты ни одного из российских политиков не рассматривают в качестве реального конкурента нынешнему хозяину Кремля Владимиру Путину, отмечая, что для них нет интриги относительно того, кто станет новым президентом Российской Федерации в 2018 году. Но, отмечают политологи, президентская избирательная гонка может преподнести другие сюрпризы…

Владимир Огрызко Главред Владимир Огрызко:

Интрига президентской избирательной гонки в Российской Федерации кроется не в участии в выборах Ксении Собчак или какого-либо другого господина, которого назначат на должность "конкурента" Владимира Путина.

Гораздо большая интрига состоит в том, удастся ли Путину договориться со своим окружением относительно продолжения его "царствования" в России.

Вскоре американцы должны обнародовать информацию об имуществе и богатствах людей из окружения действующего российского президента и заморозить их счета. Этот шаг будет иметь гораздо большее влияние на ход президентской кампании в России, нежели участие любого из "назначенных конкурентов".

Интрига состоит в том, что именно даст такое развитие событий, каким образом оно повлияет на внутреннюю ситуацию в России. Ведь от этого будет зависеть, кто реально будет претендовать на должность президента РФ, и будем ли наблюдать в России какие-то другие способы изменения власти. Это гораздо важнее, чем выборы без выбора.

Очевидно, что никаких шансов ни у одного из "назначенных кандидатов" нет, соответственно, не стоит ожидать каких-либо сюрпризов относительно результатов выборов. Сюрприз может появиться только из круга ближайшего окружения Путина.

Алексей Гарань Главред Алексей Гарань:

Над вопросом о том, могут ли быть другие победители в президентских выборах в России — не Владимир Путин, мы можем только посмеяться. Имя будущего российского президента уже сейчас, до выборов, известно всем. Ведь все кандидаты в президенты РФ, допущенные к выборам, являются спарринг-партнерами Путина, не более того. Очевидно, среди таких кандидатов будут и Жириновский, и Зюганов...

И Ксения Собчак — не исключение, она тоже спарринг-партнер Путина.

Ведь кандидат, который мог бы реально быть от оппозиции (то есть Алексей Навальный), тоже не выиграл бы у действующего президента, но он бы использовал свою кампанию для мобилизации противников Путина. Именно этого хозяин Кремля попросту испугался. Поэтому и появилась Собчак: она на себя заберет часть демократического и часть протестного электората. Но при этом она останется попросту гламурной особой и удобным спарринг-партнером для Путина.

Так что идет игра между шаржированными персонажами вроде Зюганова и Жириновского, гламурным персонажем Собчак и Путиным. И при такой игре Владимир Путин будет позиционироваться как настоящий "ответственный" и "сбалансированный" руководитель, "центрист" (хотя на самом деле это не так).

Поэтому никаких сюрпризов на президентских выборах в России не предвидится. Так было и раньше: мы знали, кто станет президентом на предыдущих выборах в РФ, мы знаем, кто станет президентом сейчас. Так что никаких интриг нет.

В этом существенное отличие российских выборов в России от президентских выборов в Украине. У нас выборы действительно играют свою роль. Мы не знаем результатов выборов до их начала. В нашей стране действительно идет борьба за голос каждого избирателя (другой вопрос — какими методами). Голоса в Украине действительно определяют, кто будет в парламенте, а кто — на посту президента. В России же выборы — это совершенно иной процесс.

Олеся Яхно-Белковская Главред Олеся Яхно-Белковская:

Ни у кого из российских политиков, которые будут участвовать в президентских выборах, нет шансов на то, чтобы составить реальную конкуренцию Владимиру Путину и получить возможность выиграть у него. Роль других участников президентской кампании в России сегодня сводится всего лишь к привлечению внимания к самому избирательному процессу и легитимации выборов, не более того.

В России периодически звучит негодование — мол, приходится выбирать одного из одного. Потому российская власть формально заинтересована, чтобы в выборах участвовали разные кандидаты, но чтобы при этом они не являлись реальными конкурентами, а просто привлекали внимание к избирательному процессу, легитимировали выборы и повышали явку.

Поскольку Алексей Навальный с большой долей вероятности не будет участвовать в выборах, очевидно, либерально настроенный электорат никуда не исчезнет. Потому, возможно, часть голосов перейдет к Ксении Собчак. А в чем заключается ее мотивация — сказать сложно. Вероятно, для нее участие в президентских выборах является ступенькой для выхода на общеполитический уровень.

В любом случае, говорить о том, что кто-либо из кандидатов может стать реальным оппонентом Путина, на мой взгляд, сегодня не представляется возможным. Даже если предположить, что Навального допустят к участию в выборах, то он тоже не сможет конкурировать с Путиным.

Однако, если бы за него проголосовало, как это было на выборах мэра Москвы, значительное количество избирателей (например, 20%), это было бы показателем того, сколько людей и в каком возрастном срезе (а это все-таки больше молодое поколение и люди среднего возраста) не согласны с курсом действующей власти в РФ. И эти цифры были бы очень неприятны для Кремля.

Но говорить о реальной конкуренции на сегодня нет оснований. Так что с точки зрения кандидатов никаких сюрпризов на выборах в России нет.

А вот с точки зрения самой избирательной кампании сюрпризы могут быть. Потому что сегодня сохраняется конкуренция за сценарий выборов, то есть не понятно пока, под какой главной темой они будут проходить. Если внимательно понаблюдать за происходящим в России, можно заметить, что уже около двух-трех недель периодически появляются сообщения, что якобы заминирован то один, то другой бизнес-центр, то еще что-то. Таким образом, поднимается тема рисков для безопасности граждан внутри России. Но могут быть и другие темы…

Потому, мне кажется, что все неожиданности связаны не с тем, кто победит (это и так понятно), а с тем какой будет фоновая тема избирательной кампании.

Также будет важно, кто будет вести штаб, потому что это повлияет на то, как после выборов могут распределяться должности, начиная от премьер-министра и заканчивая другими постами. Думаю, что конкуренция за будущие должности будет существенно влиять на ход избирательной кампании.

Но, повторюсь, нет другого кандидата, который бы имел реальные шансы заменить Путина на должности президента РФ.

Надежда Майная