Выборы как оружие: что замышляет Путин?

Аппетит приходит во время еды, и в России хорошо знают смысл этой присказки.

Владимир Путин Reuters

Уверенность вице-президент США Джо Байдена базируется на результатах, полученных американским разведывательным сообществом, представители которого в начале января 2017 года опубликовали доклад о вмешательстве России в ход президентской кампании в США. За океаном обошлось без привычных украинскому глазу "каруселей" и использования административного ресурса, но кибератаки с последующим выкачиванием информации и манипуляцией ней — официально признанный факт. Иначе американцы на излете каденции Обамы не стали бы высылать 35 российских дипломатов, занимавшихся преимущественно разведывательной деятельностью.

Цели России во вмешательстве в ход выборов в Штатах лежат на поверхности: Кремль хотел не столько получить более удобного для себя лидера, сколько поставить под сомнение вопрос демократичности проведения выборов в заокеанской цитадели демократии. Судя по тому, как активно подхватили американские медиа недавний выброс компромата против Дональда Трампа, российская тактика достигла успеха. Кремль, педалируя тему собственного вмешательства в американские выборы, достигает очевидной цели: подорвать доверие к выборам как демократическому процессу, превратить их в фактор общественного напряжения и заставить считаться с собой представителей политического истеблишмента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономический форум в Давосе: услышали ли Украину?

Аппетит приходит во время еды, и в России хорошо знают смысл этой присказки. После прошлогодней атаки на демократические ценности США и заметной помощи сторонникам Brexit у Кремля есть ряд мишеней в 2017 году. Речь идет о парламентских и президентских выборах в европейских странах, результаты которых могут привести к продолжению ослабления Европейского Союза. Его выдавливание на маргинес международных отношений выглядит сегодня одной из ключевых целей Владимира Путина. Поэтому российская пропаганда и технологии гибридной войны будут использованы в Старом Свете в достаточном объеме.

Первая проба сил состоится в марте в Нидерландах, где Партия свободы Герта Вилдерса имеет хорошие шансы победить на парламентских выборах. Интересно, вынесут ли европейцы урок из технологий, примененных Кремлем год назад, когда в Голландии торпедировали на референдуме Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В Стране Тюльпанов хватает разнообразных проблем, и соратники Вилдерса с помощью российского медиа-влияния могут прийти к власти, воплощая в жизнь программу евроскептиков. Напомню, что решения внутри Европейского Союза принимаются консенсусом, что создает площадку для политического шантажа.

Марин Ле Пен, которую сегодня называют фавориткой президентских выборов во Франции, обещает референдум о выходе страны из ЕС в случае своей победы и прогнозирует "эффект домино" в Европейском Союзе после Brexit. Однако не оставляет ощущение, что Ле Пен, знающая о нежелании французов голосовать в решающие моменты за крайне правых, выступает в роли загонщика для Франсуа Фийона, кандидата от "республиканцев", также имеющего контакты с Россией, но использующего более респектабельную риторику. Слишком уж громко делает лидер "Национального фронта" неоднозначные заявления, поляризующие французское общество.

Основной мишенью российской пропаганды, безусловно, станет Ангела Меркель во время осенних парламентских выборов в Германии. Если не сковырнуть, то ослабить бундесканцелярин — заветная мечта России, поскольку глава германского правительства воплощает собой общеевропейское единство. Прошлогодний казус "девочки Лизы", сплотивший русскоязычных немцев в праведном гневе, был довольно эффективной гибридной технологией, а рост популярности популистской "Альтернативы для Германии" вызывает тревогу. Германские спецслужбы заявили о готовности бороться с попытками информационного вмешательства, но хватит ли у них для этого сил и навыков. Вопрос не праздный, поскольку от результатов выборов в Германии будет зависеть климат в ЕС в целом.

Неблагоприятно для европейского единства может завершиться и парламентская кампания в Чехии, где популисты из партии ANO во главе с Андреем Бабишем имеют хорошие шансы усилить свои позиции. Более того — при таком сценарии определенный ренессанс переживет и прокремлевски настроенный президент страны Милош Земан. Смена вектора развития Чехии может угрожать не только европейскому единству, но и монолитности позиций Вышеградской четверки.

Речь пока идет об уже назначенных выборах, где евроскептики и популисты будут бороться не только за власть в стране, но и фактически действовать на разрушение европейского единства. Не исключена возможность проведения выборов в Италии, где в этом контексте будет действовать "Движение пяти звезд" Беппе Грилло, умело бичующего недостатки европейской демократии и подталкивающего итальянцев к выбору собственного пути развития.

Что в этой ситуации делать Украине, которой тоже предлагают провести досрочные парламентские выборы? Кстати, их реализация по старому избирательному закону приведет разве только к политической нервотрепке, но не изменит качественно парламентский ландшафт. Очевидно, парламентариям необходимо заняться коррекцией избирательного законодательства, а представителям неправительственных организаций — сосредоточиться на трансляции украинского опыта противодействия гибридному воздействию Кремля. Таким может стать вклад нашей страны в борьбу за единство ЕС, которую не готовы вести некоторые его члены.

Евгений Магда