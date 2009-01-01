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Выборы на Донбассе возможно провести в присутствии российских войск — посол Германии

Сегодня, 09:47

Посол считает, что выборы на оккупированном Донбассе должны состояться при условиях, соответствующих европейским стандартам.

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Разрушенный Донбасс, иллюстрация. dialog.ua
На оккупированной территории Донбасса возможно проведение выборов до выведения оттуда российских военных подразделений.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью РБК-Украина.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить — проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", — отметил посол ФРГ.

Он также привел исторический пример, когда в ГДР проходили последние парламентские выборы, которые должны были заменить коммунистический режим.

По его словам, они "состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене".

При этом, по словам посла, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.

"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", — подчеркнул Райхель.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что если Беларусь попросят, то она может организовать местные выборы на Донбассе и "навести порядок" на участке границы Украины и России на Донбассе.

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