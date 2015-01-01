Выдворение дипломатов из США: почему Россия воздержалась от симметричного ответа?

Эксперты объяснили, зачем Путин заигрывает с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Последние дни 2016 года ознаменовались не очень приятным событием для российской дипломатии. 29 декабря Соединенные Штаты заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва. Новые санкции коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

И уже 1 января 2017 года выдворенные российские дипломаты вернулись на родину.

На удивление, Москва не стала реагировать на этот шаг США симметрично. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не только не будет высылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов, но и приглашает детей американских дипломатов на кремлевскую елку.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", — сказал российский лидер.

Следует отметить, что первая реакция россиян не была столь сдержанной. Российский МИД предлагал Путину в качестве ответна выслать 35 американских дипломатов из РФ. Но, как видим, Россия пошла другим путем.

Эксперты рассказали "Главреду", насколько острой дипломатической мерой является выдворение депутатов из страны, почему, по их мнению, Россия решила не реагировать зеркально на действия США, значит ли это, что РФ проглотила эту обиду, или же реакция проявится со временем.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Выдворение дипломатов из страны — это всегда демонстрация чего-то чрезвычайного в отношениях между странами. Потому что, как правило, даже шпионов стараются не высылать. Все и так понимают, что под прикрытием дипломатических миссий часто действуют шпионы. И, если они действуют в рамках приличия, их никто не трогает.

Когда высылают дипломатов в таких объемах — десятками, это супер-чрезвычайное событие. Этот шаг демонстрирует степень недовольства американцев тем, что сделали россияне. Речь идет и о вмешательстве во внутреннюю американскую политику, и о хакерских атаках и т.д.

Путин не отреагировал на эти действия США симметрично по нескольким причинам. Первая из них состоит в том, что Россия всячески пытается обхаживать Трампа, использовать его психологические особенности в своих целях.

Вторая — россияне не реагируют потому, что они, как правило, склоняются перед силой. Недавно представитель российского МИДа Келин заявил, что НАТО — вовсе не анахронизм, что это очень полезная организация для его членов, что благодаря НАТО снижаются затраты на оборону для стран-участниц, никто из НАТО выходить не намерен и т.д. Такое изменение российской риторики произошло потому, что россияне реагируют на силу: как только НАТО усилил свой восточный фланг (да и продолжает его усиливать), с России сразу "сдуло" всю риторику про агрессивный блок и противостояние. Вместо этого появилась другая риторика. Это как раз и есть реакция на силовую политику.

Если на Западе хотят нормальных отношений с Россией, они должны помнить, что говорил Черчилль в свое время: "Ни перед чем Россия так не склоняется, как перед грубой военной силой". США, если захотят действовать, могут элементарно создать для России колоссальные проблемы. Россияне это понимают: если Трамп, новая администрация или республиканцы в окружении Трампа захотят задействовать на полную все возможности, которые в свое время не задействовала администрация Обамы в силу разных причин, это создаст для России массу проблем. Поэтому россияне пытаются действовать более осторожно, чтобы не разозлить американцев.

Не думаю, что реакция на выдворение российских дипломатов из США последует в будущем. Это уже закрытая тема.

А на будущих отношениях России и США отразится не высылка дипломатов, а влияние на выборы. Ведь эта история имеет внутреннеполитический американский контекст. Это очень важно для американцев, потому что на их демократию, которую они считают образцовой, кто-то пытался посягнуть, вмешаться в нее и повлиять на выбор американского народа. Для США это недопустимые вещи, и они имеют внутреннеполитическое измерение, поскольку, таким образом, подрывается легитимность Трампа. Собственно, Трамп сейчас и не хочет признавать всю эту историю, поскольку это подрывает его легитимность.

Тарас Чорновил Главред Тарас Чорновил:

Выдворение дипломатов — это всегда очень жесткий акт. Америка прибегла к нему, озвучив при этом обвинения в адрес российских дипломатов в организации хакерских атак, вмешательстве в деятельность политических сил, в частную переписку и деятельность государственной власти. А за такие действия, согласно американскому законодательству, предусмотрена очень высокая мера ответственности, например, приличный срок заключения.

Безусловно, эти обвинения не могут быть реализованы, потому что у этих россиян есть дипломатический иммунитет, но выдворение с такими обвинениями — это очень серьезный шаг. Часто за этим следует симметричная реакция другой страны, когда она тоже высылает дипломатов. Чаще всего это касается людей, которые были замечены в слежке, шпионаже, работе на спецслужбы.

Не секрет, что среди дипломатов (особенно это было характерно для Советского Союза, а теперь — для России) всегда есть невероятное количество людей, которые связаны с разведывательной деятельностью, иногда их намного больше половины. Скажем, в советском представительстве при ООН уже в 80-е годы шпионажем занимались, по данным американской разведки, порядка 200 человек.

Так что в ответ вторая сторона спокойно может точно так же выслать людей, которых подозревает в шпионских действиях. Это нормальная реакция и нормальное проявление обиды в ответ. Таким образом, две стороны обмениваются "пощечинами". Это совершенно типично для дипломатических отношений.

В данном случае США имели реальные обвинения. Трампу показывали некоторые из них, когда его специально приглашали в разведку. Это весьма знаковый акт, который значит, что обвинения достаточно существенные и подкреплены доказательствами.

Очевидно, эти факты были предоставлены и российскому послу в США. Но, безусловно, это не было причиной, почему Россия решила не отвечать зеркально на эти действия США. Путину просто посоветовали продемонстрировать отсутствие ответных шагов. А именно этого требовал Лавров — выслать точно так же 35 американских дипломатов, а также создать неудобства в деятельности американских дипломатов и их семей на территории России. Например, речь шла о закрытии школ — своего рода мелкое хамство.

Но, очевидно, другие советники порекомендовали Путину попытаться заигрывать с Трампом. Россия — это Верхняя Вольта с ракетами, и она может угрожать. Но Россия — это страна без экономического потенциала, без стратегических возможностей противостоять, в том числе дипломатически, Соединенным Штатам. России необходимо найти с американцами общий язык, подыграть. Во многом Россия готова даже унижаться перед противоположной стороной (но, безусловно, не напоказ), чтобы обрести поддержку в будущем. Я убежден, что 20 января, после инаугурации Трампа, это будет официально представлено как жест доброй воли для нового американского президента, жест дружбы, чтобы показать, что Россия не хочет создавать напряженность.

Россия откровенно заигрывает перед Трампом, хотя я не думаю, что это серьезно изменит ситуацию. Разве что — на первых порах. Трамп все равно планирует объявить перезагрузку отношений с Россией. Но в дальнейшем, на мой взгляд, и он обречен на противостояние с Россией. Кроме того, есть позиция Республиканской партии США, да и в целом большинства в Конгрессе и Сенате, где все настроены весьма жестко.

Так что на первых порах Россия попытается подыграть Трампу, чтобы максимально продлить время мирного сосуществования США и России, а за это время "выбить" проекты, по которым в дальнейшем можно будет налаживать сотрудничество с Америкой. В первую очередь, речь идет о Сирии. 20 января Россия покажет, что она не создала противостояние, конфликт, поэтому с ней можно договариваться, а потому она предлагает, например, общую акцию против ИГИЛ. А совместная акция против ИГИЛ в Сирии автоматически создает предпосылки для большей переговорной базы. Так Россия попытается показать, что она полезна, выгодна, с ней можно иметь дело и с нее нужно снимать санкции.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

Выдворение дипломатов из страны — это довольно жесткий метод реагирования, но в данном случае он совершенно адекватен. США к нему прибегли тогда, когда были основания считать, что дипломаты занимаются не тем, чем должны, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Реакция России на этот шаг американцев была нетипичной. Ведь традиционная советская и российская реакция — зеркальная, симметричная. То есть в ответ на выдворение российских дипломатов из США Россия должна была выслать точно такое же число американских дипломатов, дав им на сборы точно такое же время.

В своем заявлении Путин отметил, что Россия оставляет за собой право на аналогичный ответ, однако пока американских дипломатов никто высылать из РФ не будет. Очевидно, это его игра — он подыгрывает Трампу. Если Трамп обвиняет Обаму в том, что тот загоняет его в некие рамки реагирования, то Путин как раз пытается сделать все, чтобы облегчить Трампу начало его деятельности на должности президента, в частности, в контексте отношений с Россией. Это делается для того, чтобы снять напряжение между странами. Это — сигнал о том, что в ожидании новой администрации в США Россия готова жертвовать своими интересами, что она является партнером, с которым можно договариваться, на которого можно рассчитывать, который не агрессивен и так далее. Так что это чистой воды политический сигнал для новой администрации в США.

Надежда Майная