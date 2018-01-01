Выезды украинцев на заработки за границу Порошенко назвал шагом к интеграции с ЕС

По словам президента, проблем с безработицей в Украине больше нет.

Порошенко расписал "плюсы" трудовой миграции украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине недостаток рабочей силы, но при этом выезды украинцев на заработки в другие страны – это "нормальный процесс".

"Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное движение капиталов, услуг, товаров, рабочей силы. Украина становится частью европейского рынка труда... Это нормальный процесс, другие страны это проходили", – заявил он на совещании по вопросам децентрализации в Виннице.

По его словам, украинские работодатели чаще жалуются на недостаток рабочей силы: "Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот. Понятно, что это средняя температура по палате – где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные".

А чтобы специалисты не разъезжались по чужим странам, нужно заняться детенизацией и повышением их зарплат. Порошенко напомнил, что в Киеве средняя заработная плата в феврале достигла более 14 тыс. грн. "Работодатели должны платить людям больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за границу", – добавил президент.

Напомним, украинцы массово выезжают на заработки в одну из стран Прибалтики. Согласно обнародованным данным, граждан Украины привлекают гораздо более высокая зарплата и упрощенные условия устройства на работу.

Ранее сообщалось, что украинке размололо руку на заработках в Польше. Инцидент был бы не столь трагичен, будь работодатель женщины чуть менее жадным.

Напомним, портал Expat Insider подсчитал количество украинских мигрантов. Большинство из них довольны жизнью на новом месте.