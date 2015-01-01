Выиграть время и строить армию. Почему Украине были выгодны Минские соглашения

Время мы выиграли, дальше вопрос сводится лишь к тому, как мы его используем говорит Виталий Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

дают Украине возможность выиграть время и строить армию, не неся большие потери на фронте, которые ВСУ имели в 2014-м и начале 2015 годов.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Давайте вспомним, на фоне каких событий происходили первые и вторые минские переговоры. Минск-1 произошел после Иловайска, Минск-2 — во время Дебальцево. Нравится нам это или нет, но мы были вынуждены смириться с мыслью, что прямо сейчас и чисто военным путем мы не вернем себе Донбасс", — рассказал волонтер.

"Я не считаю, что минские переговоры и их результаты не выгодны для Украины. Для Украины не выгодно их выполнение, по крайней мере, их выполнение в том видении и той последовательности, которые подразумевает Москва", — говорит основатель движения "Вернись живым".

"На данный момент "Минск" дает нам возможность выиграть время и строить армию, не получая таких потерь на фронте, которые мы имели в 2014-м и начале 2015 лет. Время мы выиграли, дальше вопрос сводится лишь к тому, как мы его используем. С моей точки зрения, от ответа на этот вопрос зависит дальнейшее существование нашей страны", — подытожил Виталий.

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Напомним, ранее волонтер объяснил, кому выгодна война на Донбассе.

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