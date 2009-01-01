"Вышел практически голый". Экс-нардеп рассказала о своих встречах с Черновецким

Черновецкий, шепча какие-то заклинания, сполз на пол и прилег между креслом и столом, рассказала Богословская.
Об этом со ссылкой на отрывки из книги Богословской на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Романенко.
Богословская рассказывает, что знакома с Черновецким еще с начала 90-х годов, они вместе окончили Харьковский юридический институт.
"Был смелым и неординарным юристом, умудрялся в 90-х выигрывать в украинских судах дела против высших органов власти. Это при всех его странностях вызывало уважение", — говорится в ее книге.
Далее политик описывает одну из встреч с Черновецким, которая состоялась поздно вечером. Она заявляет, что встреча произвела на нее неизгладимое впечатление и показала, до какого "дна моральных нравов доходит власть, если ее не контролировать".
"Мэр вышел ко мне из задней комнаты в одних только плавках — практически голый! Уселся в кресле напротив. Я молча развернулась, вышла и жестко сказала секретарю мэра: "Леонид Михайлович встретил меня голым, в одних плавках, зайдите к нему немедленно и помогите ему одеться. Иначе будет грандиозный скандал", — написала Богословская.
Она добавила, что секретарь "молнией кинулась в кабинет". Через некоторое время, пишет Богословская, секретарь вернулась назад и попросила прощения.
"Леонид Михайлович считает вас близким человеком, потому и встретил вас так!" — сообщили экс-регионалке.
Также Богословская рассказала об еще одном эпизоде этой встречи.
"И тут передо мной разыгралась "вторая часть Мерлезонского балета": глава государственной администрации столицы Украины, шепча какие-то заклинания, сполз на пол и прилег между креслом и столом. Я спросила: "Что ты делаешь, Леня?" Он не ответил и продолжал что-то бормотать. Через пару минут встал и сказал: "Нет, ничего не получится. Мне Господь сказал ничего не подписывать и не отменять", — отметила политик.
Затем, пишет экс-регионал, ее настигла и "третья часть Мерлезонского балета".
"Мэр Киева стремительно догнал меня и обнял со словами: "Инна, мы же с тобой одной крови! Ты помнишь наш институт? Это же великая школа! Не иди против меня, Инна! Мы должны работать вместе!" — подчеркнула политик.
В то же время Богословская утверждает, что ушла и это был ее последний разговор с Черновецким.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск Черновецкого.
Фото: "Сегодня", Фейсбук Ю.Романенко.