"Вышел практически голый". Экс-нардеп рассказала о своих встречах с Черновецким

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1 / 3 Богословская рассказал о своих встречах с Черновецким (Сегодня)

Черновецкий, шепча какие-то заклинания, сполз на пол и прилег между креслом и столом, рассказала Богословская.

Богословская рассказал о своих встречах с Черновецким Сегодня

Экс-депутат от Партии регионов Инна Богословская рассказала о странном поведении бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого

Об этом со ссылкой на отрывки из книги Богословской на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Романенко.

Богословская рассказывает, что знакома с Черновецким еще с начала 90-х годов, они вместе окончили Харьковский юридический институт.

"Был смелым и неординарным юристом, умудрялся в 90-х выигрывать в украинских судах дела против высших органов власти. Это при всех его странностях вызывало уважение", — говорится в ее книге.

Далее политик описывает одну из встреч с Черновецким, которая состоялась поздно вечером. Она заявляет, что встреча произвела на нее неизгладимое впечатление и показала, до какого "дна моральных нравов доходит власть, если ее не контролировать".

"Мэр вышел ко мне из задней комнаты в одних только плавках — практически голый! Уселся в кресле напротив. Я молча развернулась, вышла и жестко сказала секретарю мэра: "Леонид Михайлович встретил меня голым, в одних плавках, зайдите к нему немедленно и помогите ему одеться. Иначе будет грандиозный скандал", — написала Богословская.

Она добавила, что секретарь "молнией кинулась в кабинет". Через некоторое время, пишет Богословская, секретарь вернулась назад и попросила прощения.

"Леонид Михайлович считает вас близким человеком, потому и встретил вас так!" — сообщили экс-регионалке.

Также Богословская рассказала об еще одном эпизоде этой встречи.

"И тут передо мной разыгралась "вторая часть Мерлезонского балета": глава государственной администрации столицы Украины, шепча какие-то заклинания, сполз на пол и прилег между креслом и столом. Я спросила: "Что ты делаешь, Леня?" Он не ответил и продолжал что-то бормотать. Через пару минут встал и сказал: "Нет, ничего не получится. Мне Господь сказал ничего не подписывать и не отменять", — отметила политик.

Затем, пишет экс-регионал, ее настигла и "третья часть Мерлезонского балета".

"Мэр Киева стремительно догнал меня и обнял со словами: "Инна, мы же с тобой одной крови! Ты помнишь наш институт? Это же великая школа! Не иди против меня, Инна! Мы должны работать вместе!" — подчеркнула политик.

В то же время Богословская утверждает, что ушла и это был ее последний разговор с Черновецким.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск Черновецкого.

Фото: "Сегодня", Фейсбук Ю.Романенко.