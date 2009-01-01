Высокопоставленная "крыша". Кому выгодна контрабанда на Донбассе

Ежемесячный оборот контрабанды составляет сотни миллионов долларов, говорит Николай Маломуж

Николай Маломуж Главред

Пока между контролируемой властями Украины и оккупированными боевиками территориями ОРДЛО будут идти мощные потоки контрабанды, война на Донбассе будет продолжаться, а боевой дух украинских военных — падать.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Параллельно с трагическими страницами войны на востоке Украины существуют и преступные интересы. Часто они проявляются не только со стороны России и боевиков, но и со стороны представителей украинской власти и военных", — говорит военный эксперт.

"По свидетельствам военной прокуратуры, СБУ, патриотически настроенных командиров, непосредственно воюющих в зоне АТО, на Донбассе ежедневно перемещаются огромные потоки контрабанды: вагоны угля, строительные материалы, продукты питания, а по оперативным каналам — наркотики, оружие. На этом наживаются представители как России, ДНР и ЛНР, так и представители военных, правоохранительных и властных структур Украины", — подчеркнул генерал армии.

По словам разведчика, ежемесячный оборот контрабанды составляет сотни миллионов долларов: "Эти факты обесценивают нашу мощную идею защиты государства, деморализуют военных и командиров в зоне АТО, формируют коррупционную составляющую в государственном секторе, что приводит к затягиванию войны".

"Стратегические потоки контрабанды контролируют провластные структуры и представители правоохранительных органов. Ни одна системная контрабанда не может быть организована без санкции руководителей ведомств или окружения президента, поскольку она была бы обнаружена на первой стадии подготовки и нейтрализована", — уверен военный эксперт.

"Поэтому только смена руководства в спецслужбах и правоохранительных органах на профессиональных и независимых людей может обесценить контрабанду и не позволить "крышевать" ее даже с самого высокого уровня власти", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу.

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