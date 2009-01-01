"Вытащить наших". Киев готов обменять 309 боевиков на 87 заложников-украинцев

Из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе, говорит Ирин Геращенко.

Обмен заложниками, иллюстрация Reuters

Украинская сторона в Минске наждет от России ответа на предложения об обмене заложников по формуле "309 на 87".

Об этом представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляли также Виктор Медведчук, и эксперты СБУ и Валерия Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о безотлагательном освобождении заложников. Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает удержание 87 украинцев из списка 144", — отметила Геращенко.

"Мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки. Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие Минских соглашений, поэтому это неприемлемо...", — заявила она.

Как сообщает УНИАН, 5 сентября представитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых ОРДЛО.

Советник руководителя СБУ Юрий Тандит подтвердил, что 6 сентября в Минске участники ТКГ по Донбассу обсуждать детали большого обмена заложниками.