Взрывы на складах под Винницей не повлияют на решение США по предоставлению оружия Украине — Волкер

Решение США относительно предоставления оружия Украине будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе, сказал Волкер.

Пожар и взрывы на складах в Калиновке, иллюстрация. Reuters Взрывы на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области не повлияют на решение Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления оружия Украине.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил "Голосу Америки".

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", — сказал он.

Ранее Волкер заявил, что администрация американского президента — Дональда Трампа — рассматривает вопрос предоставления нашей стране летального оружия.

Ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Между тем, военный прокурор Анатолий Матиос опроверг диверсию на военных складах под Винницей.

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