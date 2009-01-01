Взрывы в Калиновке: Военные прокуроры озвучили причину инцидента

В военной прокуратуры Центрального региона Украины назвали причину, по которой сдетонировали боеприпасы

Взрывы боеприпасов в Калиновке (Винницкая область) 112.ua

Серия масштабных взрывов на складах боеприпасов в Калиновке (Винницкая область) произошла из-за несоблюдения требований организации пропускного режима в воинской части.

Такую информацию сегодня, в среду, 22 ноября, распространила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"9 ноября 2017 года во время процессуального руководства в уголовном производстве, военной прокуратурой Центрального региона Украины составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Халатное отношение к военной службе")", - заявили в ведомстке

Следствие доказало, что майор Б. нарушил уставные требования, после чего 26 сентября нынешнего года работники частной фирмы перенесли запрещенные легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы в районе, где непосредственно хранились боеприпасы для танковых пушек.

"Калиновским районным судом Винницкой области майор Б. привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2465 гривен", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Калиновке произошли взрывы на складах с боеприпасами к "Ураганам" и "Тюльпанам".



