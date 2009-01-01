Луценко заявил, что на складах в Калиновке мог быть заложен детонатор

Генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.

Взрывы на складах в Винницкой области facebook.com/serega.misura

Существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области привел заложенный детонатор.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", — сказал Луценко.

При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Взрывы в Калиновке, или Война без линии фронта".