Who is Mr. Trump? С чем связаны основные ожидания от саммита НАТО

Американская система демократии блокирует особо резкие повороты Трампа, говорит Тарас Чорновил.

Тарас Чорновил Главред

На Брюссельском саммите НАТО 25 мая будут обсуждать вопросы противодействия мировому терроризму, ситуацию в Украине, Северной Корее и Сирии. Но одним из самых главных вопросов будет — что из себя представляет

Об этом политический аналитик Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Основные ожидания самих стран-членов НАТО от встречи 25 мая связаны с Дональдом Трампом: что он скажет, как он себя будет вести, какими будут кулуарные разговоры с ним. Ведь Трамп наделал массу непоследовательных заявлений, последние из них противоречили логике НАТО, а также действиям его администрации. Например, как можно было назвать "хорошим парнем" диктатора Филиппин, по которому у НАТО своя позиция — что это едва ли не "ось зла"? Как можно было сказать, что он восхищается диктатором Северной Кореи, действия которого НАТО рассматривает как вызов для себя, а также угрозу для Южной Кореи и Японии? Как можно было в разговоре с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым озвучить вещи, которые представляли собой оперативный материал, и их нельзя было говорить, поскольку они сдают источник, что вообще неприемлемо в оборонной и антитеррористической политике? Прояснение всех этих моментов на саммите всех будет очень интересовать. Они хотят увидеть и понять, кто же такой этот мистер Трамп", — говорит эксперт по международной политике.

"В НАТО уже есть понимание того, что из себя представляет команда Трампа — новая американская администрация. И ее действия не вызывают никаких опасений у НАТО. Многие дипломаты очень одобрительно откликаются об оборонной, антитеррористической, внешнеполитической стратегии команды Трампа. Но сам Трамп остается непонятен. Хотя американская система демократии, вероятно, блокирует особо резкие повороты Трампа благодаря колоссальному "стоп-крану", который называется "anti-crazy" (он не допускает резких движений и разворотов политики). Но при всем этом значение и влияние Трампа остается просто колоссальным", — подчеркнул политолог.

"Также по свежим следам будут много обсуждаться события в Манчестере и в этом контексте возрастет количество решений, которые будут приняты или предложены странам НАТО для реализации по борьбе с ИГИЛ. Так что тема "Исламского государства" будет активно обсуждаться и будет передана оперативному командованию НАТО по вопросам особых операций. Тема терроризма и так, вероятно, прозвучала бы на саммите, но она была бы весьма маргинальной. Но теперь, после терактов в Манчестере, можно ожидать, что она будет центральной в решениях саммита", — предположил Чорновил.

"Кроме того, безусловно, будет поднят вопрос России, а в контексте России прозвучит и тема Украины. В последнее время наблюдается жесткое обострение на востоке Украины, когда открыто посреди бела дня лупят российские военные из "Градов" и других мощных установок (тут уже на боевиков не спишешь). Причем это делается настолько демонстративно, что проигнорировать это просто невозможно", — говорит эксперт.

По его мнению, воль России в Украине, роль России в Сирии, информационная война России против стран-членов НАТО — эти темы будут активно обсуждаться в ходе саммита, хотя при других обстоятельствах к ним было бы меньше внимания.

"Также на повестку дня этого саммита НАТО выносилась серьезная социальная составляющая. НАТО — это оборонный союз, но, тем не менее, он выполняет огромное количество других миссий, в том числе, например, экологических. Есть также вопросы по профессиональной переориентации бывших военных в странах-партнерах НАТО и самих странах-членах НАТО. Плюс вопросы гуманитарной политики в отношении третьих стран, в первую очередь, речь идет о странах Африки. По этим вопросам есть консенсус, потому будет лишь общее обсуждение, а основной акцент все-таки будет смещен на темы ИГИЛ и России, и выяснение того, кто же такой Трамп", — заметил политолог.

"Кроме того, Трамп в своем выступлении стопроцентно поставит вопрос о том, что за безопасность должны платить все — США не будут больше за свой счет обеспечивать безопасность других. Это станет серьезной темой для обсуждения, которое завершится принятием конкретных решений о требованиях к военным бюджетам стран-членов НАТО и уточнением военной специализации стран-членов НАТО. В этом можно даже не сомневаться, поскольку это тот тренд, который задает Трамп", — подчеркнул экс-нардеп.

"По другим аспектам также, очевидно, готовятся решения. Часть из них будет закрыта, поскольку они будут касаться противостояния с ИГИЛ, а речь будет идти об оперативных мерах стран-членов НАТО. Поэтому не стоит думать, что саммит пройдет без принятия конкретных решений", — подытожил Тарас Чорновил.

Напомним, американский политик и писатель, 50-й спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что Украина является первым тестом для отношений Соединенных Штатов Америки и России, и пока последняя не справляется. Администрация президента Дональда Трампа уже дала понять президенту Владимиру Путину, что его действия в Украине неприемлемы.