Яценюк: членство в НАТО — это не только безопасность Украины, но и каждой из стран-членов Альянса

Россия хочет перекроить границы Европы, которые были установлены после Второй мировой войны, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк Facebook Арсения Яценюка

"Членство Украины в НАТО — это не только безопасность Украины, это безопасность каждой из стран-членов Альянса. Потому что сегодня Украина не является членом НАТО, но защищает границы стран-членов и Европейского Союза", — сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на V Киевском форуме по вопросам безопасности для молодежи, организованном фондом "Открой Украину" 9 февраля.

Он напомнил, что в 2008 году, когда он был спикером парламента, Украина обратилась за получением Плана действий по членству в Альянсе: "Были длительные дискуссии, в результате которых Украина так и не получила план действий по членству в НАТО. Но что в результате получил мир? Мир получил российскую агрессию по отношению к Грузии. Это был ответ России на непредоставление Украине членского билета на вхождение в Альянс".

Лидер "Народного фронта" отметил, что сейчас в мире идет дискуссия, начатая в первую очередь во время президентской гонки в Соединенных Штатах Америки, о будущем НАТО. "Альянс был, есть и будет единственным наиболее эффективной системой безопасности в мире. Да, он нуждается в модернизации, и это естественно, ведь чтобы быть сильнее и красивее, надо видоизменяться и соответствовать современным реалиям и современным вызовам. Но альтернативы Альянсу не существует", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что для Украины как членство в Европейском Союзе, так и членство в НАТО является внешнеполитическим и внутриполитическим приоритетом: "Если кто-то думает, что это очень короткий и простой путь — это неправда. Надо сделать невероятно сложные шаги. Кратчайший путь Украины в НАТО — это модернизация украинских Вооруженных сил и приведения их в полное соответствие со стандартами и критериями стран-членов НАТО".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украина является практически единственным государством среди стран Европы, которое тратит более 5% ВВП на финансирование армии: "Причина тому совершенно понятна — военная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия незаконно аннексировала Крым, Россия отправила свои войска в Донецк и Луганск. И именно Россия хочет перекроить границы Европы, которые были установлены после Второй мировой войны".

Фото: Facebook Арсения Яценюка