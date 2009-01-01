Яценюк и "Народный фронт" обратятся к Гройсману по поводу финансирования строительства госграницы

В этом году на возведение государственной границы выделяется только 200 млн грн.

Граница между Украиной и Россией будет построена, уверен Яценюк 24tv.ua

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и фракция НФ обратятся к премьер-министру относительно дофинансирования строительства государственной границы.

Об этом Яценюк сказал на V Киевском форуме по вопросам безопасности для молодежи, который проводится фондом "Открой Украину" в Киеве.

"За два десятилетия ни одно правительство, ни одна власть не приступили к строительству российско-украинской государственной границы. В 2014 году мы начали этот проект", — подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что в бытность его главой правительства был окончательно утвержден проект так называемого "умной границы", а ее стоимость была уменьшена в десять раз по сравнению с предварительными подсчетами.

"К большому сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но более 10% этих работ мы сделали. Если бы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас была бы уже построена граница", — сказал он.

В этом году, напомнил лидер "Народного фронта", на возведение государственной границы предусмотрено только 200 млн гривен. Яценюк сообщил, что он и фракция "Народного фронта" обращались к премьеру по этому вопросу: "Я знаю, что и правительство, и премьер-министр, и Министерство внутренних дел, и Государственная пограничная служба — все стоят за завершение реализации этого проекта".

"Моя позиция очень четкая: граница между Украиной и Россией будет построена. Кто выступает против строительства государственной границы? Телеканал "Интер" и бывший глава администрации Януковича Левочкин, иногда — фракция "Батьківщина", которая сейчас голосует вместе с "Оппозиционным блоком" и хочет реализовать мечту о широкой коалиции с Партией регионов, и еще несколько полувменяемых депутатов, которые фактически играют против своей страны", — сказал он.

Яценюк также отметил, что за страны Балтии тоже начали возведение государственной границы по украинскому образцу. "Граница — это первая линия обороны. Не имея этой первой линии обороны, как мы будем защищать страну?" — добавил лидер "Народного фронта".