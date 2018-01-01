Яценюк: Минские соглашения должны быть изъяты из национального законодательства

Под эгидой миротворцев Россия будет пытаться легализовать свой анклав на украинской территории, заявил лидер "Народного фронта".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Народный фронт

Арсений Яценюк напомнил, что настаивал на том, чтобы Минские соглашения были изъяты из национального законодательства: "Потому что для меня они не являются международно-правовым документом. Я бы очень хотел, чтобы все институты Организации Объединенных Наций заставили Россию выполнить Устав ООН и все ее международно-правовые обязательства относительно территориальной целостности Украины".

"Это будет лучшая реализация мирного процесса - Россия просто должна убраться с территории Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно идеи введения миротворческой миссии на Донбассе он сказал: "Идея звучит хорошо, но дьявол в деталях. Главное - это мандат миротворческой миссии. Надо понимать, эта миротворческая миссия будет направлена на замораживание конфликта и легализацию российского присутствия через лжевыборы, через лжемилицию, через псевдосуды и через псевдоспециальный статус Донбасса? Или же ее ключевая цель - вывод российских вооруженных формирований с территории Украины, восстановление границы между Украиной и Россией, а также возвращение украинской государственной власти на временно оккупированные территории".

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"Россия поставит ловушку во время голосования за резолюцию Совбеза ООН относительно миротворцев. И станет продвигать в мандат миротворческой миссии свою интерпретацию Минских соглашений, направленную на легализацию российского анклава на украинской территории, только уже под эгидой миротворцев и по решению Совета Безопасности ООН. Этого нельзя допустить", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что западные санкции "должны быть не фейком, а очень жесткими, чтобы их невозможно было обойти, они должны быть эффективными": "Пока санкции против России не ослабили российский режим. Они не позволили западному миру защитить себя полностью и защитить Украину. Киев не за 10 тыс. км от Европы, Киев является частью Европы. Ребята, санкции не для нас - санкции для вас и вашей безопасности".

"Весь Запад должен одинаково с Украиной видеть путь восстановления территориальной целостности нашей страны. Он написан не в Минске, а в законе о восстановлении территориальной целостности", - сказал он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что для восстановления Донбасса потребуются десятки миллиардов долларов: "В данном вопросе роль и ответственность сильных мира сего - восстановить эти территории. И Россия должна за все это заплатить".

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