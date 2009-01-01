Яценюк: Мы не имеем права писать новую книгу противостояния между Украиной и Польшей на трагических событиях прошлого

Польша была, есть и остается не просто нашим соседом, а нашим близким партнером, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк yatsenyuk.org.ua

Мы не имеем права писать новую книгу противостояния между Украиной и Польшей на трагических событиях прошлого. Нам сейчас надо думать о нашем общем будущем в ЕС.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на V Киевском форуме по вопросам безопасности для молодежи, организованном фондом "Открой Украину" 9 февраля.

"Польша была, есть и остается не просто нашим соседом, а нашим близким партнером", — подчеркнул он.

"У меня вызывают очень большое беспокойство последние события, происходящие в наших двусторонних отношениях. Неприемлемо, когда любая из сторон пытается получить политический рейтинг или политические дивиденды на трагических страницах нашего прошлого", — подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что "между Украиной и Польшей был основан исторический диалог уже более десятилетия назад": "Было несколько совместных деклараций, которые вкладывались в слова Иоанна Павла II: "Прощаем и просим прощения".

"Мое послание к нашим польским друзьям только одно: давайте не предавать, а чтить слова Иоанна Павла Второго. Мы эти страницы перевернули. Мы не имеем права писать новую книгу противостояния между Украиной и Польшей на трагических событиях прошлого. Нам сейчас надо думать о нашем общем будущем в Европейском Союзе", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что Украина уважает внутреннюю политику Польши и выразил убеждение, что Польша и действующее польское правительство так же уважают Украину и украинскую историю.

фото: yatsenyuk.org.ua