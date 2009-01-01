Яценюк о решении Стокгольмского арбитража: Наша стратегия была правильной

"Нафтогаз" доказал правоту Украины, несмотря на противоречивые положения контракта.

Арсений Яценюк Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал решение Стокгольмского арбитража.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Горжусь тем, что в 2014 году мы приняли правильное решение идти в Стокгольмский арбитраж. Почти трехлетняя битва с "Газпромом" закончилась победой справедливости и Украины", — написал Яценюк.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" доказал правоту Украины, несмотря на противоречивые положения контракта: "В нем намеренно было заложено много "серых нюансов".

"Ранее мы приняли стратегическое решение и отказались от поставок газа напрямую из России. Кремль потерял возможность для шантажа и принуждения Украины к выполнению невыгодного контракта", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк отметил, что "правильные политические шаги, а сегодня и решение Стокгольмского арбитража, дают нам возможность не покупать лишние объемы газа по самой высокой в Европе цене".

"Благодаря волевым решением нам удалось переломить ситуацию в нашу пользу. Это означает, что наша стратегия в отношении кремлевского "Газпрома" была правильной. Энергетическая независимость от России — это одна из ключевых предпосылок суверенитета Украины", — добавил Яценюк.

Напомним, на посту премьер-министра Украины Арсений Яценюк 16 июня 2014 года поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, Министерству юстиции Украины, Министерству иностранных дел Украины и НАК "Нафтогаз Украины" принять все меры для защиты национальных интересов в Стокгольмском суде.