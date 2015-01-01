Яценюк о возможных санкциях против РФ: Мир ожидает от США лидерской роли в поддержании безопасности

Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины, заявил лидер партии "Народный фронт".
Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических государств вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия агрессии России. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к инициативе десяти сенаторов Соединенных Штатов из Республиканской и Демократической партий ввести расширенные, всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень", — написал Яценюк.
О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, шла речь и во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве.
Арсений Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в поддержании международного мира и безопасности.
"Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил Соединенных Штатов вокруг поддержки Украины", — подчеркнул лидер "Народного фронта". "Украина воюет не только за себя.
Украина борется за свободу всего свободного мира", — написал Арсений Яценюк.