Яценюк о возможных санкциях против РФ: Мир ожидает от США лидерской роли в поддержании безопасности

Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины, заявил лидер партии "Народный фронт".

Инициатива сенаторов США о всеобъемлющих и отраслевых санкциях против Кремля — новый уровень санкционной политики.

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических государств вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия агрессии России. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к инициативе десяти сенаторов Соединенных Штатов из Республиканской и Демократической партий ввести расширенные, всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень", — написал Яценюк.

О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, шла речь и во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве.

Арсений Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в поддержании международного мира и безопасности.

"Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил Соединенных Штатов вокруг поддержки Украины", — подчеркнул лидер "Народного фронта". "Украина воюет не только за себя.

Украина борется за свободу всего свободного мира", — написал Арсений Яценюк.