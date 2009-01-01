Яценюк о заявлениях Лаврова: Забота РФ о соседних государствах — это забота вооруженного бандита

"Убирайтесь вон из Украины!" — говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк Народный фронт

Забота России об устройстве соседних государств — это забота хорошо вооруженного бандита об окружающих хозяйствах. На самом деле его интересует одно: раскол Украины, растерзание на разные части, подрыв ее курса на членство в ЕС и НАТО.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Известный специалист по развитию демократии и выполнению договоренностей, министр иностранных дел России Сергей Лавров вдруг решил дать Украине советы по децентрализации и соблюдению международных обязательств", — написал он.

Для Украины, подчеркнул Яценюк, политика децентрализации власти является приоритетом: "Украина возвращается к тем принципам самоуправления и ответственного управления, присущим Европе и от которых наша страна была оторвана российским, а впоследствии советским авторитаризмом на века".

За три года сделано очень много, подчеркнул он: на места переданы немалые полномочия и финансовые ресурсы. Успешно продвигается процесс формирования ответственных местных общин.

"Но Россию не интересует такая децентрализация. Они считают, что лучший гарант демократии — это танк на улице и автоматчики на избирательных участках. Именно так Россия оккупировала Крым и провела незаконный референдум. Именно так оккупировала Донбасс и хочет провести там выборы", — написал лидер "Народного фронта".

"Забота России об устройстве соседних государств — это забота хорошо вооруженного бандита об окружающих хозяйствах. Эту заботу хорошо знают все российские соседи. На самом деле Россию интересует одно: раскол Украины, растерзание на разные части, подрыв ее курса на членство в ЕС и НАТО. По их словам, украинского народа, его языка и культуры нет. А есть "единый с Россией" народ, как говорит президент Путин, чтобы легитимизировать агрессию. Поэтому не стоит скрывать волчий нрав под овечьей шкурой. Клыки видны всем", — написал Яценюк.

Сергей Лавров вспомнил о Женевском формате, напомнил лидер "Народного фронта": "Хорошая мысль. Возможно, вернемся к этому формату, объединив его с участниками Нормандии и подписантами Будапештского меморандума? Чтобы мы все — Украина, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия Франция, президент Европейского Совета и Россия — сели за одним столом и оценили выполнение взятых международных обязательств. По Уставу ООН. По Будапешту. По Большому Договору. По Минску. Украина готова к такому разговору".

В 1939 году министр иностранных дел Риббентроп "солидно поучал соседей и тайно делил карту мира", отметил он: "В 1946 году в Нюрнберге Риббентроп оправдывал себя тем, что его заставлял Гитлер. Он считал себя невинной жертвой. Финал и Гитлера, и Риббентропа — одинаково мерзкий".

"А России действительно стоит посоветовать как можно быстрее навести ясность у себя дома. Потому что нынешняя Российская Федерация не является одной федерацией, а централизованной автократией без малейшего намека на реальную свободу регионов или децентрализации", — написал Арсений Яценюк.

Он отметил, что России надо заняться внутренними делами — обеспечить соблюдение прав человека, позаботиться о социальной защите бедных людей, провести реальную децентрализацию, предоставить настоящие, а не декларативные права регионам, обеспечить равенство прав национальных меньшинств и, "безусловно, пройти сложный курс реабилитации от империализма, шовинизма и непреодолимого страха перед жизнью и окружающим миром": " Такую Россию охотно бы приветствовали все соседи".

"Послушайте мудрый совет. И убирайтесь вон из Украины", — резюмировал Арсений Яценюк.

фото: nfront.org.ua