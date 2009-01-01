Яценюк объяснил, почему в Украине нужно продолжить дискуссию насчет изменений в Конституции

Никто даже не ставит под вопрос прямые общенациональные выборы президента страны, отметил лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк nfront.org.ua

Необходимо продолжить дискуссию относительно изменений в Конституции. В парламентско-президентской республике, каковой является Украина, "для того, чтобы все институты государства функционировали, должна быть система сдержек и противовесов".

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", председатель ее политсовета Арсений Яценюк во время съезда "Народного фронта" в Киеве.

"Изменение закона о Кабинете министров, как и приведение в соответствие Конституции всех полномочий президента, — это то, что может сделать этот парламент", — подчеркнул он.

Яценюк обратился к партнерам по парламентской коалиции и персонально к Петру Порошенко: "Мы можем это сделать. Мы можем обеспечить до следующих президентских и парламентских выборов европейскую модель парламентско-президентского государства. Страна не может зависеть от фамилии президента, премьера, членов коалиции. Страна должна зависеть только от институтов. Мы строим страну для своих детей. А эти институты должны быть подотчетны народу", — добавил политик.

"Никто даже не ставит под вопрос прямые общенациональные выборы президента страны. Президент есть и будет, и народ будет выходить и принимать решение, кто будет этим президентом. Но президент — это отдельный институт власти. Он не относится ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветви власти. Поэтому институт президента как национального арбитра должен эффективно функционировать со всеми полномочиями, которые дают президенту возможность выполнять его функцию как гаранта Конституции страны и верховного главнокомандующего", — подчеркнул Яценюк.

Относительно полномочий премьер-министра, отметил лидер "Народного фронта", оно одно: "Премьер-министр Украины, согласно закону, самостоятельно имеет право только назначить и уволить своего руководителя аппарата".

"Как может функционировать исполнительная вертикаль власти с такими полномочиями? Как можно эффективно воплощать государственную исполнительную политику? Мы это можем сделать до следующих срочных выборов — обеспечение полной европейской модели парламентско-президентской республики", — заявил лидер "Народного фронта".

Фото: nfront.org.ua