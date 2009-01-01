Яценюк объяснил, почему в Украине нужно продолжить дискуссию насчет изменений в Конституции

Никто даже не ставит под вопрос прямые общенациональные выборы президента страны, отметил лидер "Народного фронта".
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", председатель ее политсовета Арсений Яценюк во время съезда "Народного фронта" в Киеве.
"Изменение закона о Кабинете министров, как и приведение в соответствие Конституции всех полномочий президента, — это то, что может сделать этот парламент", — подчеркнул он.
Яценюк обратился к партнерам по парламентской коалиции и персонально к Петру Порошенко: "Мы можем это сделать. Мы можем обеспечить до следующих президентских и парламентских выборов европейскую модель парламентско-президентского государства. Страна не может зависеть от фамилии президента, премьера, членов коалиции. Страна должна зависеть только от институтов. Мы строим страну для своих детей. А эти институты должны быть подотчетны народу", — добавил политик.
"Никто даже не ставит под вопрос прямые общенациональные выборы президента страны. Президент есть и будет, и народ будет выходить и принимать решение, кто будет этим президентом. Но президент — это отдельный институт власти. Он не относится ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветви власти. Поэтому институт президента как национального арбитра должен эффективно функционировать со всеми полномочиями, которые дают президенту возможность выполнять его функцию как гаранта Конституции страны и верховного главнокомандующего", — подчеркнул Яценюк.
Относительно полномочий премьер-министра, отметил лидер "Народного фронта", оно одно: "Премьер-министр Украины, согласно закону, самостоятельно имеет право только назначить и уволить своего руководителя аппарата".
"Как может функционировать исполнительная вертикаль власти с такими полномочиями? Как можно эффективно воплощать государственную исполнительную политику? Мы это можем сделать до следующих срочных выборов — обеспечение полной европейской модели парламентско-президентской республики", — заявил лидер "Народного фронта".
Фото: nfront.org.ua