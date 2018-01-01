Яценюк предложил объединить санкции за аннексию Крыма и захват части Донбасса

Санкции в отношении аннексии Крыма не достаточно жесткие, уверен политик.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в Вашингтоне выступил за объединение санкций за российскую аннексию Крыма с санкциями за захват территорий Донбасса, сообщает пресс-служба НФ.

"Очень важно осознать, что опасность никуда не пропала. Путин будет делать все, что в его силах, для того, чтобы вернуть Украину в свое геополитическое лоно – ред.), а мы просто обязаны делать все для того, чтобы Украина была самостоятельным и независимым государством", - сказал Яценюк в интервью в программе "Час-Time" на "Голос Америки" во время визита в Вашингтон 7 февраля.

Яценюк сообщил, что во время его встреч в Вашингтоне поднимался вопрос санкций против РФ: "Российский план – это любыми средствами и методами или разъединить Европейский Союз, или подорвать доверие к Украине, или разъединить ЕС и Соединенные Штаты. Или продемонстрировать, что якобы Россия - большой сторонник мирного процесса урегулирования, - чтобы снять санкции, которые очень жестко введены после того, когда Россия осуществила агрессию в Донецкой и Луганской областях".

"Санкции в отношении (незаконной аннексии) Крыма не такие жесткие. И поэтому второй вопрос, который мы поднимали, - необходимость объединить "крымские санкции" с санкциями по Донецку и Луганску. Чтобы Путин не думал, что если он уберется из Донецка и Луганска, то вся санкционная политика по отношению к Российской Федерации будет пересмотрена и останутся только частично символические санкции за незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Во время встреч лидера "Народного фронта" в Вашингтоне поднимался также вопрос "переназначения президента Российской Федерации, которое будет именно в день незаконной аннексии Автономной Республики Крым": "Я обратился к нашим американским партнерам с тем, чтобы Соединенные Штаты жестко осудили нелегитимность проведения выборов президента Российской Федерации на территории Украины. И в Сенате, и в Конгрессе, и в других государственных институтах Соединенных Штатов этот сигнал приняли. "Голосование на территории Автономной Республики Крым является незаконным. Это означает, что в целом избирательный процесс президента Российской Федерации не соответствует международному законодательству", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк находился с визитом в Вашингтоне 6-7 февраля. Он провел встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессом Митчеллом, советником президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, заместителем министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Робертом Каремом, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози, сенатором США от Республиканской партии Робертом Портманом. Он также выступил в Совете внешних отношений, Атлантическом Совете и Heritage Foundation.