Яценюк призвал ЕС не применять политику примирения относительно России

Лидер НФ уверен, что нельзя заключать никаких закулисных соглашений с РФ.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Кракове во время международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе в пятницу, 27 октября, призвал страны ЕС не применять политику примирения относительно России.

"Политика примирения агрессора никогда не приведет к миру. Она всегда будет приводить к другой войне и другой агрессии. Единая политика в отношении России со стороны Украины и ЕС - говорить на одном языке, оставаться объединенными, не заключать никаких закулисных соглашений с РФ. И четко говорить: "Президент Путин, убирайтесь из Донецка, Луганска и Крыма. Точка. Это не подлежит дискуссии. Если вы это сделаете, возможно мы сможем перевернуть страницу. Это государство нарушило наши границы и наши совместные соглашения и поставило под угрозу международный порядок ", - подчеркнул Яценюк.

"Очень трудно предсказать, какую Европу мы получим за десять или двадцать лет. Если бы пять лет назад мне кто-то сказал, что после Второй мировой войны Россией будут перерисованы границы, - я бы никогда не поверил. Но это произошло ", - подчеркнул он.

Политик добавил, что фактически в сердце Европы происходит масштабная военная операция России, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, подписала ряд международных и двусторонних соглашений с Украиной, гарантировала Украине территориальную целостность с пресловутым Будапештским меморандумом, когда наша страна отказалась от третьего по величине в мире ядерного арсенала. "У нас нет никакой ядерного оружия - и нет Крыму, нет Донецка и Луганска. Какой пример они демонстрируют другим странам, как, к примеру, Северная Корея?"- сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня ряд стран "хотят улучшить отношения с РФ, возобновить диалог и т.д.": "Однако мы знаем, чем на самом деле является Россия. Мы постоянно теряем людей через агрессию, начатую российским режимом и российским президентом ".

Лидер "Народного фронта" обратился к представителям стран ЕС: "Не будьте наивными относительно России. Все должны осознать, что такое может произойти с другими странами, а также членами Евросоюза. Ведь что Россия делает со странами Балтии? Она постоянно запугивает Балтийские страны. Что они делают в ЕС? Они пытались вмешаться в выборы в Германии, во Франции. Они связаны и с "брекзитом", ведь мощно финансировали политические партии, неправительственные организации, политиков, СМИ в ЕС, чтобы разбить Союз ".

Напомним, Арсений Яценюк выступил в Краковской международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе, по приглашению Фонда Конрада Аденауэра. Лидер "Народного фронта" принял участие в дискуссии "Будущее - как Европа преодолеет кризис? "Вместе с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоганнесом Ганом и председателем Комитета европейского парламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером.