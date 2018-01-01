Яценюк рассказал о целях визита в Вашингтон

Украинские политики за рубежом должны говорить на языке защиты своей страны, а не личного политического рейтинга, уверен экс-премьер.

Каждый политик, который приезжает в Вашингтон, Брюссель или Берлин, должен говорить одним голосом – на языке защиты собственного государства, убежден лидер НФ.

"Каждый политик, который приезжает в Вашингтон, Брюссель или Берлин, должен говорить на одном языке – языке защиты собственного государства", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в разговоре с журналистами во время визита в Вашингтон во вторник, 6 февраля.

"Украинские политики в Вашингтоне должны бороться за Украину. И каждый визит сюда должен иметь не партийную мотивацию, не защищать свою политическую партию. Я не приехал сюда защищать коалицию, или политическую партию, или президента, или кого-то другого. Я приехал сюда защищать Украину. Защищать те результаты, которые мы, как государство, добились за последние четыре года, в том числе и те, которых мы добились вместе с двумя американскими администрациями", - сказал он.

Политик подчеркнул, что и предыдущая, и нынешняя администрация США, и Конгресс, и Сенат Соединенных Штатов считают вопрос Украины своим приоритетом: "Важно не дать никому ни малейшего шанса сказать: "У этой страны есть проблема, давайте пересмотрим политику в отношении Украины". Этого ни в коем случае нельзя допустить". "Каждый политик, который приезжает в Вашингтон, Брюссель или Берлин, должен говорить на одном языке – языке защиты собственного государства, а не своего политического рейтинга", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк сообщил, что, помимо вопросов безопасности, во время его встреч в Вашингтоне обсуждался ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества. "Мы ожидаем сделок с американскими компаниями, в первую очередь - из "Дженерал Электрик", - подчеркнул лидер "Народного фронта", напомнив, что в Украине уже работают такие компании из США как Bunge, Cargill, Westinghouse, Holtec: "Это то, что было начато еще при моем правительстве, и сейчас продолжается правительством Владимира Гройсмана". Обсуждался также и вопрос энергетической безопасности, сообщил он, в частности - проекта "Северный поток-2".

Экс-премьер напомнил о заявлении Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что "Соединенные Штаты не считают этот проект правильным ни для Европы, ни для мира, ни для США". Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Украина вместе с Польшей и Словакией четко выступает против этого проекта: "Нас не может не беспокоить решение Германии, которая фактически разрешила строительство "Нордстрим-2". Мы надеемся на то, что Европейский Союз осознает опасность, которую несет этот проект для европейской энергетической безопасности. И американские политики прекрасно осознают, какую опасность этот проект несет и для Украины, и для Европы, и для Соединенных Штатов".

Кроме того, поднимался вопрос принятия закона об антикоррупционном суде: "Думаю, что украинский парламент проголосует за этот законопроект, который будет соответствовать критериям Венецианской комиссии. Однако на вопрос борьбы с коррупцией надо смотреть шире. Это не только НАБУ, НАПК, антикоррупционный суд – это в первую очередь вопрос приватизации, дерегуляции, уменьшения бюрократии и защиты прав инвесторов. Для того, чтобы в Украину пришли инвесторы, которые дадут возможность платить больше, зарабатывать больше и иметь меньше коррупции".

Напомним, Яценюк находится с визитом в Вашингтоне 6-7 февраля. Он провел встречи с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессом Митчеллом, советником президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, помощником министра обороны Соединенных Штатов по вопросам международной безопасности Робертом Каремом, лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози, а также выступил в Совете внешних отношений. В рамках визита также запланирована его встреча с сенатором США от Республиканской партии Робертом Портманом и выступления в Атлантическом совете и Heritage Foundation.