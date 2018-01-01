Яценюк: Спецслужбы РФ активно использут экс-нардепа Онищенко в своих интересах

Лидер "Народного фронта" подчеркивает, что Онищенко должен нести уголовную ответственность по закону.

Народный фронт

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк прокомментировал информацию из книги нардепа-беглеца Александра Онищенко , отметив, что это "не первая его ложь".

"Очередные признания Онищенко – это продолжение грязной и циничной кампании против меня и "Народного фронта". Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах", - написал Яценюк в Facebook



"Личные мотивы Онищенко понятны - Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве. Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда приняло решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, за которую сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", - отметил лидер "Народного фронта".



Он отметил, что его правительство уволило министра экологии Шевченко, который был ставленником Онищенко и летал вместе с ним на его чартерном самолете.

"Мое правительство отказалось назначить руководителем Госгеонедр Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников. Онищенко не удалось спасти деньги Януковича, на которые был наложен арест по инициативе моего правительства. Мое правительство был дискредитирован Онищенко и его бизнес-партнерами за коррупционных 30 млн долларов, в чем он сам лично признался. Это явка с повинной. Моя фракция еще год назад передала обращение к НАБУ с требованием расследовать преступления Онищенко. Заявление о краже им 40 млн долларов на схеме "Карпатыгаз" - это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону", - утверждает Яценюк.

Экс-премьер добавил, что ни он, ни партия "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических взаимоотношений с лицом по фамилии Онищенко.

"Каждая из приведенных мной тезисов имеет документальное подтверждение", - подчеркнул лидер "Народного фронта".