Яценюк: Точку в оккупации Крыма поставили при подписании "харьковских соглашений" в 2010 году

Придет время, и мы вернем свои территории, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк Народный фронт

Российская Федерация и президент Путин начали подготовку незаконной аннексии Крыма после Оранжевой революции 2004 года: "Но последняя точка в фактической оккупации Российской Федерацией Крыма был поставлена в 2010 году, когда подписывались "харьковские соглашения", — подчеркнул лидер партии "Народный фронт"в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV 27 февраля.

"Президент Янукович очень хотел дешевый газ, потому что предыдущий газ был по 560 долларов. Он пошел на сделку с российским президентом: дешевый газ в обмен якобы на продление срока пребывания российского Черноморского флота на территории Украины, а фактически — на российское военное присутствие на территории Украины", — подчеркнул он.

Россия, подчеркнул Арсений Яценюк, "добивается того, чтобы на законных основаниях, вопреки Конституции страны, президент страны разрешил российской военной армаде расположить 25 тысяч российских военнослужащих с правом полного перемещения по территории Автономной Республики Крым без каких-либо согласований с украинской властью": "Россия назначает своего министра обороны в Украине, который уничтожает украинские Вооруженные Силы. Россия имеет свою агентуру в Службе безопасности Украины, которая также уничтожает национальную безопасность".

А события в Крыму в феврале 2014 года, по словам лидера "Народного фронта" — "это уже было завершение и легитимизация незаконной оккупации".

Яценюк напомнил, что в тот момент в Украине при 142 тысячах Вооруженных Сил "на бумаге", было 5000 боеспособных военных: "В этот момент на границе Украина—Россия стоит военная группировка 100 тысяч военнослужащих. Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию своей армии". И это, отметил он, кроме 25 тысяч российских войск в Крыму и несколько десятков тысяч в Приднестровье.

"Замысел России был следующий: наши Вооруженные Силы идут на Крым. Мир не разбирается, что происходит в Крыму. Ведь туда зашли военнослужащие без опознавательных знаков, как делал Гитлер перед Второй мировой войной. И Россия выходит со своей пропагандистской машиной и говорит: "Идет война с русскоязычным населением". И в этот момент совершенно ясно, что была готова полномасштабная агрессия с целью захвата всей Украины", — сказал Яценюк.

"Решение, которое было принято тогда, позволило нам сегодня быть в украинском Киеве, охраняемый украинскими войсками, и удержать украинское государство", — подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что в отношении путей возвращения Крыма "нет простого ответа": "Но кто верил, что Советский Союз распадется? Кто верил, что Берлинская стена падет? Что страны Балтии станут членами НАТО? Что Польша станет членом Европейского Союза? Кто три года назад верил, что Украина останется суверенным государством, которым она сегодня? Поэтому придет время, и мы вернем свои территории".

фото, видео: nfront.org.ua