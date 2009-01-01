Яценюк в Иерусалиме встретился с премьер-министром Израиля

Темой встречи были украинско-израильские отношения.

Яценюк находится с визитом в Израиле Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время визита в Иерусалим встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

По словам Яценюка, беседа была посвящена одной главной теме - "как укрепить наши отношения, отношения между Украиной и Израилем". "Это была интересная и полезная беседа. Ценю наш диалог", - написал лидер "Народного фронта" на своей странице в Facebook.

В Израиле Яценюк также встретится с руководством Кнессета, министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, министром охраны окружающей среды и министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным и другими высокими представителями правительства и парламента.

После визита в Израиль Яценюк 27 октября выступит на международной конференции в Кракове, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе. По приглашению Фонда Конрада Аденауэра лидер "Народного фронта" примет участие в дискуссии "Будущее – как Европа преодолеет кризис?".