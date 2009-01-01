Яценюк в интервью HardTalk: В интересах Запада, чтобы Украина стала членом НАТО

Украина "реалистична и прагматична" относительно перспектив членства в Альянсе, говорит лидер "Народного фронта".
Яценюк напомнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине было обещано подписание Плана действий относительно членства в Альянсе: "В результате ряд стран-членов НАТО отказались поддержать это".
"Затем Россия вторглась в Грузию. Впоследствии Россия незаконно аннексировала Крым и направила войска в Донецк и Луганск. Мы заплатили очень высокую цену за такое решение (НАТО — Ред.)", — Подчеркнул лидер "Народного фронта"
По его словам, Украина "реалистична и прагматична" относительно перспектив членства в НАТО: "Понимаю, что мы не можем его получить в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе, если мы модернизируем нашу армию, примем необходимые для украинской армии реформы — это в ваших интересах, чтобы Украина была членом НАТО ", — обратился он к западным партнерам.
"Украинская армия — это единственная армия, которая остановила российские войска. Мы защищаем ваши границы", — сказал Яценюк.