Яценюк в интервью HardTalk: В интересах Запада, чтобы Украина стала членом НАТО

Украина "реалистична и прагматична" относительно перспектив членства в Альянсе, говорит лидер "Народного фронта".

Народный фронт

"Мы заплатили очень высокую цену за отказ НАТО предоставить Украине План действий по членству 2008 года", — отметил лидер партии "Народный фронт"в интервью программе HardTalk на канале BBC во время визита в Лондон.

Яценюк напомнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине было обещано подписание Плана действий относительно членства в Альянсе: "В результате ряд стран-членов НАТО отказались поддержать это".

"Затем Россия вторглась в Грузию. Впоследствии Россия незаконно аннексировала Крым и направила войска в Донецк и Луганск. Мы заплатили очень высокую цену за такое решение (НАТО — Ред.)", — Подчеркнул лидер "Народного фронта"

По его словам, Украина "реалистична и прагматична" относительно перспектив членства в НАТО: "Понимаю, что мы не можем его получить в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе, если мы модернизируем нашу армию, примем необходимые для украинской армии реформы — это в ваших интересах, чтобы Украина была членом НАТО ", — обратился он к западным партнерам.

"Украинская армия — это единственная армия, которая остановила российские войска. Мы защищаем ваши границы", — сказал Яценюк.