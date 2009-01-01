Яценюк в Мюнхене: После сегодняшнего решения Путина Россия фактически вышла из Минских соглашений

Хозяин Кремля бросает вызов свободному миру, говорит лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк (слева) на на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Президент Путин решил признать все документы, выданные в так называемых Донецкой и Луганской "республиках". В это же время г-н Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что они будут соблюдать Минские соглашения. Это просто другой мир. После решения российского президента Россия практически вышла из Минских соглашений.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля.

Яценюк подчеркнул, что президент РФ "мечтает восстановить что-то вроде Советского Союза или новую империю": "Это причина того, что президент Путин принял решение о вторжении в Украину. Он бросает вызов свободному миру".

"И это не Путин сильнее, это свободный мир слабее. Чем сильнее мы, чем более мы объединены, чем меньше будет разговоров, что НАТО устарело, чем меньше будет "брекзитов" — тем больше шансов выжить у свободного мира и демократии", — сказал лидер "Народного фронта".

Он подчеркнул, что украинская нация проявила необычайную решимость: "Мы боремся за нашу независимость, ведь мы верим в свое будущее, в наш суверенитет и наш народ. Мы верим в настоящие ценности. И мы показали всему миру, как украинский народ борется за европейские ценности".

"Мое послание Российской Федерации — вооруженной до зубов ядерной стране: убирайтесь из Украины", — сказал Арсений Яценюк.

фото: nfront.org.ua