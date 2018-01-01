Яценюк в Варшаве — представителям ЕС: "Наше поражение — это ваша катастрофа"

Все разговаривают с Путиным, все встречаются с ним, отметил лидер "Народного фронта".

Сильной изоляции Владимира Путина нет, отметил Арсений Яценюк nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что, защищая интересы Украины, Европейский союз борется и за себя.

Когда мы едины, когда мы преданы и придерживаемся ценностей, а не цен — мы можем победить, это единственный путь, рассказал он во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, говорится на сайте НФ.

"Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя", — отметил политик.

Яценюк напомнил слова, якобы для президента РФ Владимира Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул экс-премьер, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая-то изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет", — добавил он.

Путин пытается подать себя как очень сильного лидера, подчеркнул политик. "Будем откровенны — важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?", — обратился Яценюк к присутствующим представителям ЕС.

"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия", — сказал глава политсилы. "Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея имеет баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве не должны вынести из этого уроки?", — спросил политик.

Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов". "Кто достигнет успеха в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или лидер Северной Кореи Ким Чен Ын", — добавил он.

"Для нас важно осознать: когда мы едины, когда мы преданы и придерживаемся ценностей, а не цен — мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину", — заявил лидер "Народного фронта".

"Наш успех — это ваш успех. Наше поражение — это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя", — сказал Яценюк.