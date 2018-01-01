Яценюк в Варшаве рассказал, как Украине и Польше строить отношения

Экс-премьер-министр отметил, что сейчас отношения между странами находятся "не в лучшей форме".

Арсений Яценюк выразил уверенность в том, что никому не удастся расколоть украинско-польское единство.

"Убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, что мы сильные и мудрые, и никому не дадим расколоть украинско-польское единство", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт".

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близки - мы те страны и народы, которые пережили очень многое в прошлом и которые должны делать все для будущего".

"Понимаю необходимость исторического диалога. Только мы не можем жить только историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и создавать это будущее. Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, которая только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, что мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинско-польское единство, - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвященная событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствий для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й Президент Франции Франсуа Олланд, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.