Яценюк: вопроса снятия санкций с РФ нигде нет в повестке дня. Сейчас нужно заставить Россию восстановить территориальную целостность Украины

Яценюк заявил, что сейчас на повестке дня – заставить Россию восстановить территориальную целостность Украины.

Арсений Яценюк. Скриншот

Вопрос отмены санкций против России на повестке дня в Соединенных Штатах Америки не стоит.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк сказал в программе "События недели" на телеканале "Украина" в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба политсилы.

"Весь аппарат системы национальной безопасности Соединенных Штатов, Государственный департамент и все наши партнеры прекрасно осознают, какую Россия представляет перед нами угрозу. Все осознают непосредственные угрозы, которые Россия несет Украине, странам-членам НАТО и Большой семерке", — заявил он.

Яценюк отметил, что перед тем, как новая администрация США пришла в Овальный кабинет, "было очень много беспокойства".

"Сейчас, после своих встреч в Вашингтоне и в Оттаве, я могу четко сказать, что ситуация лучше, чем мы ожидали. Вся американская машина прекрасно осознает, кто виноват в этой войне, — это Российская Федерация, которая начала эту войну", — подчеркнул он.

Яценюк также напомнил, что в СМИ "звучали идеи, что, возможно, Соединенные Штаты снимут санкции с Москвы". Он подчеркнул, что сейчас такая возможность "равна нулю", добавив, что сейчас в США проходит расследование относительно влияния Российской Федерации на избирательный процесс в США.

" По моему убеждению, весь аппарат системы национальной безопасности Соединенных Штатов, Государственный департамент и все наши партнеры прекрасно осознают, какую угрозу Россия ставит перед нами", — отметил он.

Яценюк также подчеркнул, что сейчас "идет наработка стратегии, каким образом заставить Россию выполнять Минские соглашения": "Со стороны Путина нет никакого желания вернуть Украине украинские территории".

"Поэтому все осознают непосредственные угрозы, которые Россия несет Украине, странам-членам НАТО и Большой семерке. И это было подтверждено во время недавних встреч как стран-членов НАТО, так и Большой семерки", — подчеркнул он.

"Нигде нет в повестке дня вопроса снятия санкций РФ. Сейчас на повестке дня – заставить Россию восстановить территориальную целостность украинского государства", — подчеркнул Арсений Яценюк.

видео: nfront.org.ua