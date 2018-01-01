Яценюк поделился мнением об отставке правительства Гройсмана

Экс-премьер назвал нонсеном ситуацию, при которой БПП является единственной фракцией, требующей отчета Кабмина.

Яценюк не видит условий и оснований для отставки правительства Гройсмана. Народный фронт

Бывший премьер-министр, глава "Народного фронта" Арсений Яценюк не видит оснований для отставки правительства Владимира Гройсмана и пообещал защищать его от грязных политических нападок.Яценюк уверен, что нынешний Кабинет министров уйдет в отставку уже после проведения парламентских выборов, рассказал в интервью Фокусу

"Я не вижу таких условий и оснований (для смены правительства, - ред.). И я буду защищать Кабмин от грязной политической борьбы и политических нападок, не дам возможности повторить с этим правительством то, что делали со мной", - отметил он.

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По его мнению, это "нонсенс", когда фракция БПП, которая принимала участие в формировании правительства, является единственной фракцией, требующей отчета Кабмина.



"Это повторение классического сценария двухгодичной давности. Тогда все развивалось один в один: давайте получим отчет, а потом будем собирать голоса об отставке правительства", - заявил он.



По его мнению, требование отчета в данном случае может быть "политической интригой". Яценюк добавил, что имел по этому поводу разговор с президентом Петром Порошенко и призвал его дать правительству возможность работать, "в том числе и для обеспечения шансов на победу" действующего главы государства на следующих выборах.



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Напомним, 18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики должен был заслушать отчет о результатах работы правительства за 2017 год. Однако позже отчет перенесли на 20 июня. После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана. Сам Гройсман заявил, что готов в любой момент отчитаться о работе правительства и не боится уйти в отставку.



В середине апреля Гройсман объявил, что идет на выборы.

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