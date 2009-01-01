Яценюк: заявление Трампа о прекращении агрессии РФ и возвращения Крыма — важный шаг в поддержку Украины

Агрессия должна быть прекращена, а справедливость — восстановлена, говорит лидер "Народного фронта".

приветствует выраженную представителем Белого дома позицию президента США Дональда Трампа о прекращении Россией насилия в Украине и возвращения Крыма.

Об этом лидер "Народного фронта" написал на своей странице в Facebook.

"Это — важный шаг новой американской администрации, который отражает последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал он.

Эта позиция, подчеркнул лидер "Народного фронта", придает необходимой и ожидаемой ясности в отношении подходов главы Соединенных Штатов в деле сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования: "Это — принципиальный сигнал мировому сообществу для консолидации сил в защиту международного права и цивилизованного мироустройства".

"Свободой и международным правом не торгуют. Агрессия должна быть прекращена, а справедливость — восстановлена", — написал Арсений Яценюк.