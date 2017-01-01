Яценюка задержали в женевском аэропорту по запросу России

Аналогичная процедура возможна и во время вылета экс-премьера из Швейцарии.
"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Через десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета", — сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в своем Facebook.
Напомним, ранее в Сети потроллили новые обвинения следователей РФ в адрес Яценюка.