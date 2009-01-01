Ядерный пепел. Историк объяснил, почему никто не сможет победить Россию

Россия очень слаба в военном плане по сравнению с НАТО, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Украина стала площадкой длявоенным путем.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Но никто не хочет ни на Западе, ни в России ядерной войны, потому что в ней никто не сможет победить. С другой стороны, современный прогресс в области вооружений доказывает, что может быть серьезная война без применения ядерного оружия", — подчеркнул авториттеный историк.

"Фактически никто не сможет победить Россию, даже НАТО, потому что она применит подводные лодки с ядерными ракетами, которые могут уничтожить Америку после того, как будет уничтожена Россия. Поэтому в такой войне победителей не будет. Но, с другой стороны, Россия очень слаба в военном плане по сравнению с НАТО", — подчеркнул профессор.

"Поэтому никто в Москве не хочет такого противостояния. Поэтому сейчас все сводится к относительно мелким противостояниям, но наиболее серьезное — аннексия Крыма. Этот акт касается не только Украины, а всего послевоенного миропорядка, который был закреплен Хельсинскими соглашениями и сохраняется с 1945 года", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, почему проблема Донбасса не имеет решения.

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