"Яндекс" "сливал" российским спецслужбам личные данные украинцев — СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие.

сегодня, 29 мая, провела обыски в офисах компании "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе — спецслужба подозревает компанию в государственной измене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишет Сегодня.

Согласно сообщению, менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, в частности личные данные, род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, информация о которых передавалась в РФ, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в военной операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

"Информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности", — отмечается в сообщении.

Как рассказали в СБУ, сотрудники спецслужбы обнаружили во время обысков серверное оборудование и документацию, которые будут направлены для проведения экспертизы. Экспертиза проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины.

Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы и проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации.

Напомним, в СБУ рассказали, как спецслужбы РФ запустили в Украине сепаратистские псевдогромады.