Янукович снова заговорил. Мечтает вернутся в Украину и отправляет письма Трампу и Путину

Янукович размышлял о судьбе Донбасса, россиян называл "земляками" и уверял, что очень хочет вернуться на Родину.

Виктор Янукович. скриншот, ТСН

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович дал очередное интервью российским телеканалам в Ростове-на-Дону.

В годовщину расстрелов на Майдане и бегства из Украины он в очередной раз изложил собственную версию событий трехлетней давности, сообщает ТСН.

Янукович снова размышлял о судьбе Донбасса, россиян называл "земляками", которые болеют за Украину. И уверял, что очень хочет вернуться на Родину и принять участие в ее восстановлении.

Кроме того, экс-президент собирается отправить письма мировым лидерам с просьбой, чтобы те урегулировали ситуацию в Украине. Его адресаты — власти Германии, Франции и Польши, а также руководители ряда европейских организаций. Отдельно среди адресатов Янукович упомянул Путина и Трампа. Содержания этих писем не раскрыл, но пообещал, что позже они будут в широком доступе.

"Принял решение направить письма в адрес ряда руководителей государств-участников подготовки соглашений об урегулировании политического кризиса, в которых подробно излагаю генезис конфликта, роль западных посредников, развитие ситуации и вношу предложения по ее преодолению", — сказал Янукович.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в первом квартале 2017 украинскийсуд начнет заочно судить Януковича за государственную измену.

Видео: ТСН