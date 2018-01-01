Янукович в Ростове планировал ввод войск РФ в Украину — Шуляк

Станислав Шуляк встречался с беглым экс-президентом Виктором Януковичем в Ростове.

Виктор Янукович обсуждал ввод войск РФ в Украину Reuters

В марте 2014 года бывший руководитель внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк встречался с беглым экс-президентом Виктором Януковичем в Ростове для обсуждения возможности участия вооруженных сил РФ "в миротворческой миссии на территории Украины".

Такие показания Шуляк дал во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича, сообщает "Укринформ".

"Первого марта (2014 года) утром мне позвонил помощник президента. Он сказал, что президент назначает мне встречу. Я, конечно, прибыл. Он приехал за мной в одну из гостиниц Ростова и показал мне копии писем. Мы обсуждали возможное использование вооруженных сил РФ в миротворческой миссии на территории Украины. Президент сказал, что рассматривается вопрос о возможности обращения к РФ с таким же письмом, как и к странам-гарантам. Ведь там один из вопросов был как раз о введении миротворческой миссии. Но никакой реакции от стран-гарантов не было. Поэтому с такой же просьбой на основе Большого договора о дружбе и сотрудничестве и рассматривался вопрос об обращении к РФ", — рассказал Шуляк.

Он также отметил, что с Януковичем обсуждали моменты самой такой "миссии", гуманитарной помощи и защиты населения, а также необходимость информировать мировое сообщество о событиях в Украине.

Кроме того, экс-руководитель внутренних войск МВД сообщил, что в тот же период у него состоялся разговор о возможности введения вооруженных сил РФ "в составе миротворческой миссии" на территории Украины с экс-начальником Генштаба ВСУ Юрием Ильиным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет ЕС продлил санкций против Януковича и его окружения.

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