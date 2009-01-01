Януковича и Лавриновича подозревают в "конституционном перевороте"

Бывшие чиновники подозреваются в "конституционном перевороте" при помощи возврата Конституции-1996 в 2010 году.

Виктор Янукович и Александр Лавринович. glavcom.ua

Об этом информирует генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о "конституционном перевороте" 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, говорится в сообщении.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УКУ экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине — Верховной Рады – изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", — написал Луценко.

Кроме того, в деле о подозрении в "конституционном перевороте" при помощи возврата Конституции-1996 в 2010 году бывшему заместителю министра юстиции сообщено о подозрении в пособничестве в совершении данного уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УКУ, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Досудебное расследование продолжается.

"Собираются доказательства и проверяются на предмет достаточности и допустимости для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения вышеуказанных преступлений", – добавляют в ГПУ.

Между тем, Лавринович уже отреагировал на сообщение Генпрокурора, заявив о своей непричастность к захвату власти президентом-беглецом Виктором Януковичем в 2010 году, сообщает "112 Украина".

"Было чистое выполнение функциональных обязанностей, которые никоим образом не касаются сути вопроса. Изменения в Конституцию принимают в Верховной Раде. Процедура их принятия описана в 13 разделе Конституции. Нарушение этой процедуры является достаточным основанием для рассмотрения Конституционным судом решения о конституционности этих действий", — сказал Лавринович.

Как известно, Виктора Януковича в Украине также обвиняют в государственной измене.

фото: glavcom.ua; видео: 112 Украина