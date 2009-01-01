Януковичу гарантируют безопасность после прибытия в украинский суд − Минюст

Беглому президенту Украины обещают предоставить гарантии безопасности после прибытия на судебные заседания

Государство обеспечит гарантии безопасности экс-президенту Украины Виктору Януковичу в случае его возвращения в страну на судебные заседания.

Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко в интервью "Деловой столице".

"У Януковича будут все возможности вернуться в Украину и самостоятельно представить свою позицию в суде - государство будет гарантировать ему безопасность. Суд по его делу - это не политизированный, а исключительно юридический публичный процесс", - сказал чиновник.

Кроме того, Петренко отметил, что суд по делу проходит с четким соблюдением стандартов украинского процессуального законодательства, которое полностью соответствует всем международным стандартам.

"Суд является открытым, обеспечивается возможность состязательности, допуск защиты и возможность прибытия подсудимого-беглеца", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава СБУ рассказал, когда и откуда Янукович бежал из Украины.