Япония упрощает визовый режим для украинцев уже с нового года

Япония увеличит срок действия виз между странами от 3 до 5 лет.

C 1 января 2018 года Япония упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещают Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.

Ранее сообщалось, что Япония хочет отменить визы для украинцев.