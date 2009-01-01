Ярмарка тщеславия. Опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа

Церемонию инаугурации Трампа посетят порядка 100 украинских нардепов, сообщил Чорновил.

Дональд Трамп Reuters

В Вашингтоне на церемонии инаугурации Дональда Трампа для желающих самый дешевый пакет с местами на "очень простеньких трибунах" вдоль дороги, по которой будет идти президент в Белый дом после инаугурации, стоит 25 тысяч долларов.

Об этом политический эксперт, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал у себя в Facebook.

"Это за стояние с несколькими тысячам таких же тщеславных на холоде, без скамеек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает "элита" бедствующей и воюющей страны", — пишет он.

"За право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Трампа и его семьи — 50 тысяч долларов. За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета (зайдут произнесут тост и пойдут, возможно еще групповое фото на память) — 100 тысяч долларов. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп — полмиллиона долларов", — рассказал Чорновил.

"Есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Трампа. Но там цены вообще заоблачные", — добавил он.

Он сообщил, что церемонию инаугурации Трампа посетят порядка 100 украинских нардепов.

В свою очередь нардеп Владимир Арьев сообщил, что места "недалеко от Трампа" на ужине во время инаугурационного бала украинцы покупали за 200 тысяч долларов.

"Одна известная леди с переменной прической даже хотела выкупить целый столик за 1 миллион долларов, но не дали", — добавил он.

Напомним, сегодня избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность: в 12.00 в Вашингтоне (19.00 по киевскому времени) у здания Капитолия он произнесет президентскую клятву и инаугурационную речь. "Главред" будет вести трансляцию мероприятия.