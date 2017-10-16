Ярош назвал эффективный способ возвращения Крыма Украине

Идея проведения военной операции по освобождению Крыма сейчас очень рискованна, поскольку вызовет отпор силами всей России, считает Ярош.

Дмитрий Ярош на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/dyastrub

Украина сможет вернуть оккупированный Крым в случае дестабилизации ситуации в России, вплоть до ее развала.

Об этом рассказал командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош в интервью "Апострофу".

"Предпосылкой освобождения Крыма является развал России. И наши спецслужбы — я всегда об этом говорил — должны уделять этому очень большое внимание. Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору", — отметил Ярош.

В то же время, считает он, идея проведения военной операции по освобождению Крыма сейчас является очень рискованной, поскольку вызовет отпор силами всей России.

По его словам, украинские спецслужбы в состоянии заставить Россию думать про свои внутренние проблемы.

"Вот куда надо бюджетные деньги украинские вбрасывать — в наши спецслужбы. В Службу внешней разведки, в ГУР то же, в СБУ... Чтобы они работали системно над этим. Россия должна была бы не нами заниматься, а своими внутренними проблемами. Тогда бы нам было гораздо легче", — заявил он.

Ранее нардеп отмечал, что Украина сможет достаточно скоро вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.